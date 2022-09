Neuer Blick auf Stadt Waidhofen/Ybbs

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Landjugend Waidhofen beteiligte sich am diesjährigen Projektmarathon der Landjugend NÖ. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntag galt es, in 42,195 Stunden ein vorgegebenes Projekt umzusetzen.

Die Waidhofner Landjugend erhielt die Aufgabe, eine Aussichtskanzel am Buchenberg zu errichten, Erklärungstafeln anzubringen und Bäume zu finden, von denen jeder Obst pflücken kann, um sie danach mit dem gelben „Pflück mi“-Bändchen zu markieren.

Die Landjugend meisterte ihre Aufgabe mit Bravour: Das schlechte Wetter konnte die Jugendlichen nicht aufhalten, eine sechs Meter hohe Holz-Kanzel in der steinigen und rutschigen Felswand zu errichten, die am Sonntagnachmittag schließlich stolz präsentiert und an die Stadt Waidhofen übergeben wurde.

Stadtrat Franz Sommer, Vizebürgermeister Armin Bahr, die Landjugendleiter Emily Provin und Johannes Biber, Bürgermeister Werner Krammer, Projektorganisatorin Lena Spreitzer und Vizebürgermeister Mario Wührer (von links) bei der Projektübergabe am Sonntagnachmittag. Foto: Landjugend

