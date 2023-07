Waidhofner Oberarzt erhielt europäisches Facharztdiplom

Der gebürtige Kärntner Sebastian Kautzky ist als Oberarzt an der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin des Landesklinikums Waidhofen/Ybbs tätig. Neben dem ärztlichen Alltag im Klinikum stellte er sich der unabhängigen Prüfungskommission der europäischen Fachgesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (ESAIC) und ist nun berechtigt, den nachgestellten Titel „DESAIC“ (Anm.: Diplomate of the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care) zu tragen.

Das multinationale Examen zielt darauf ab, das Wissen der Kandidatinnen und Kandidaten in Ergänzung zur Facharztprüfung des jeweiligen Fachgebiets unter Beweis zu stellen. Das europäische Facharztdiplom bestätigt einen europaweit identisch hohen, exzellenten Qualitätsstandard, der teilweise deutlich über die nationalen Facharztprüfungen hinausgeht und eine internationale Vergleichbarkeit ermöglicht, da auch Personen aus allen Ländern außerhalb Europas die Prüfung absolvieren können.

„Es war wirklich eine intensive Lernphase notwendig, insgesamt habe ich mich knapp ein Jahr auf die Prüfung vorbereitet. Zwischen all den Bücherstapeln waren die Nächte mitunter sehr kurz. Aber ich konnte mein Fachgebiet nochmals sehr ausführlich von A bis Z beleuchten und dadurch ein noch tieferes Verständnis für alle Funktionsbereiche der Anästhesiologie und Intensivmedizin erlangen, was ich insbesondere bei schwierigen Fällen anwenden kann“, sagte Kautzky. Ein großes „Danke“ spricht er dabei allen Personen aus, die ihn bei den Prüfungsvorbereitungen unterstützt haben.

„Mit seinem tiefgreifenden Fachwissen und seinem unbändigen Wissensdurst ist Dr. Kautzky eine Bereicherung für unser Klinikum. Es zeigt auf, auf welch hohem medizinischen Niveau in kleinen Krankenhäusern ausgebildet werden kann. Dieses fachliche Wissen kann er wiederum im Team einbringen, als auch an Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung weitergeben“, betonen der ärztliche Direktor Stefan Leidl und der Leiter der Anästhesiologie Hubert Rogenhofer. Beide gratulierten Kautzky zum Erlangen des europäischen Facharztdiploms.