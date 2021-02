Seit Montag hat auch der Tierpark Buchenberg zwischen 10 und 16 Uhr wieder seine Pforten geöffnet. Trotz verkürzter Öffnungszeiten ist Tierparkleiter Andreas Plachy froh, wieder Gäste begrüßen zu können. „Wir hatten jetzt lange genug zu“, sagt er.

Wenn das Wetter passt, erwartet sich der Tierparkleiter einen regen Zulauf. „Schon in den letzten Wochen waren am Buchenberg bei schönem Wetter viele Spaziergänger unterwegs“, berichtet Plachy. „Die Leute zieht es sichtlich raus in die Natur.“

Corona-bedingt hat man am Buchenberg ein finanziell schweres Jahr hinter sich. „Durch den Lockdown sind 2020 viele Einnahmen ausgeblieben“, führt Plachy aus. „Vor allem die Schließung in den Osterferien war hart. Normalerweise verzeichnen wir da sehr viele Besucher.“

Doch auch über den Winter sei die Situation im Tierpark sehr schwierig gewesen, berichtet Plachy weiter. „Wir haben über 300 Tiere, die wir versorgen müssen. Da fallen natürlich auch über den Winter die vollen Kosten für das Futter an, während die Einnahmen aber ausbleiben.“ Um die Tiere am Buchenberg gut über den Winter zu bringen, hat man eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Mit der Beteiligung ist Plachy mehr als zufrieden. „Es ist wirklich ganz toll, wie viele Menschen hier gespendet haben“, freut sich der Tierparkchef.

Doch auch wenn man am Buchenberg zuletzt keine Gäste empfangen konnte, war man dennoch fleißig. Drei neue Eulenanlagen wurden errichtet und das Wildkatzengehege von Grund auf erneuert.

Geöffnet ist derzeit nur der Tierpark. Für die Besucher gibt es dort nun zahlreiche Jungtiere zu bestaunen. Am ganzen Gelände gilt FFP2-Maskenpflicht. Kletterpark und Bogenparcours müssen vorerst weiter geschlossen bleiben, auch das Naturparkhaus ist noch zu. Tierparkleiter Plachy hofft, ab Ostern wieder in den Normalbetrieb starten zu können.