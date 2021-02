Das Telefon von Rita Röcklinger klingelte in den letzten Tagen ununterbrochen – vor allem ab dem Zeitpunkt, als die Bundesregierung die Öffnungsschritte verkündete. Leider nicht nur, um neue Termine zu vereinbaren. Wegen der Testpflicht haben viele (Stamm-) Kunden ihre Termine im Kosmetikstudio „Ganz schön“ abgesagt.

Nach den ersten beiden Lockdowns war es doch immer so, dass es bereits eine Warteliste gab und die ersten drei Wochen sofort ausgebucht waren. Dieses Mal ist das nicht so, in den ersten Tagen der Öffnung sind sogar noch vereinzelte Termine frei.

„Ich selber habe kein Problem damit, mich testen zu lassen. Meine Mitarbeiter auch nicht. Aber ich habe ein großes Problem damit, wenn ich dadurch meine Kunden verliere. Ich bin der Buhmann, weil ich meine Stammkunden wegschicken muss, wenn sie keinen Test vorweisen können. Damit ruiniere ich mir mein Geschäft, obwohl ich nichts anderes machen kann“, sagt Röcklinger.

Eine Behandlung, ohne den erforderlichen Covid-Test durchzuführen, kommt für sie nicht infrage. Die Geschäftsführerin möchte sich weder gesetzeswidrig verhalten, noch die Strafe zahlen. „Ich habe mir in den letzten 15 Jahren einen Kundenstamm aufgebaut. Schon nach dem ersten Lockdown habe ich gemerkt, dass manche Kunden nicht mehr gekommen sind, weil sie in der Zwischenzeit jemand anderen gefunden haben.“ In Zahlen waren das etwa 20 Prozent der Nagelkunden, die ja normalerweise alle zwei bis drei Wochen kommen.

Von Lockdown zu Lockdown hat sie immer wieder Kunden verloren. „Die bringt mir keiner wieder. Da hilft auch der Umsatzersatz nichts. Aber ich freue mich trotz der Absagen darauf, dass wir wieder arbeiten dürfen. Viele Kunden kommen ja auch und nehmen die Testung ohne Probleme in Kauf“, ist Röcklinger dankbar. Immerhin lebt sie von ihren Kunden, genauso wie ihre acht Mitarbeiter.

Michaela Mathä: „Die Kunden sind stinksauer“

Diskussionen über die aktuellen Maßnahmen muss auch Friseurin Michaela Mathä („Haar Total“) mit ihren Kunden führen. „Die sind stinksauer, dass sie sich testen lassen und die FFP2-Maske tragen müssen. Stammkunden, die seit Jahren kommen, haben jetzt abgesagt und kommen erst wieder, wenn sich der Wahnsinn beruhigt hat“, erzählt sie.

Mathä erkläre den Kunden dann, dass damit im Endeffekt nicht die Regierung, sondern sie selbst abgestraft werde. Trotzdem habe sie natürlich treue Kunden, langweilig werde ihr nicht.

„Aber in die richtige Richtung geht das momentan nicht. Eigentlich geht mich der Gesundheitszustand meiner Kunden ja auch nix an. Ich mache das für meine Kunden, um ihnen ein Gefühl der Sicherheit zu geben“, sagt Mathä, die nun nicht nur Haare schneidet, sondern auch Antigentests kontrolliert.