Aus bislang unbekannter Ursache brach in der Nacht auf Samstag gegen 2.30 Uhr im Schankbereich eines Gasthauses mitten im Ortszentrum von Rosenau ein Brand aus. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr stand das Lokal in Vollbrand. Das Lokal ist in einem Mehrparteienhaus untergebracht. Zwölf Menschen mussten von der Feuerwehr aus ihren Wohnungen gerettet werden.

Eine Bewohnerin bemerkte den Rauch und setzte einen Notruf ab. Zwei Bewohner, die vor dem Feuer auf die Terrasse geflüchtet waren, wurden von der Feuerwehr mit Leitern über einen Balkon gerettet. Die übrigen zehn konnten über das Stiegenhaus ins Freie geleitet werden. Ein junger Mann wurde mit Rauchgasvergiftung von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Mittels mehrerer Atemschutztrupps konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf die Wohnungen und ein anliegendes Geschäft verhindert werden.

Die Brandermittlungen der Polizei waren Samstagfrüh noch im Gange. Einige der Wohnungen waren am Samstag durch die starke Verqualmung unbenutzbar. Das Rote Kreuz organisierte Ersatzquartiere. 36 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Rosenau und Sonntagberg sowie der Betriebsfeuerwehr der voestalpine Precision Strip standen mehrere Stunden im Einsatz.