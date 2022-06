Alle einer Meinung bei Gemeinderatssitzung in Waidhofen/Ybbs

Werbung

SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr eröffnete am Montag die Sitzung des Waidhofner Gemeinderats und leitete diese auch nahezu bis zum Schluss. Der Grund: Bürgermeister Werner Krammer (WVP) war noch auf einem anderen Termin und stieß erst beim vorvorletzten Tagesordnungspunkt dazu. Ungewöhnlich war die Sitzung auch noch aus einem anderen Grund: Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefällt. Das war schon lange nicht mehr der Fall.

SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr eröffnete die Sitzung. Foto: Kössl

In der Sitzung legte der Gemeinderat den Grundstein für den Neubau des Feuerwehrhauses der Freiwilligen Feuerwehr Wirts. Dieses sei mittlerweile in die Jahre gekommen, ein zeitgemäßer Zubau sei am jetzigen Standort aber nicht möglich, hielt WVP-Vizebürgermeister Mario Wührer fest. Deshalb solle ein Neubau unmittelbar gegenüber errichtet werden. Der Gemeinderat beschloss den Ankauf des notwendigen Grundstücks in der Größe von 2.995 Quadratmetern um 164.046 Euro. Die Umwidmung in Bauland muss erst erfolgen. Zusätzlich soll eine Fläche von 600 Quadratmetern am Areal für den noch zu bauenden Radweg zwischen der Firma Forster und der Stadt genutzt werden. Kostenpunkt: 1.800 Euro. In Summe wurden bei dem Tagesordnungspunkt 193.546,50 Euro freigegeben.

Kindergartenausbau und neuer Emil für Windhag

Im Landeskindergarten VII in St. Georgen/Klaus soll eine zweite Kindergartengruppe eingerichtet werden. Dafür wird das Kellergeschoß des bestehenden Gebäudes adaptiert. Nachdem in der Gemeinderatssitzung Anfang Mai ein Grundsatzbeschluss darüber gefällt worden war, wurden am Montag die Aufträge für die Baumeister-, die Installations- und die Elektro-Installationsarbeiten sowie für Fenster und Türen und die Kindergarteneinrichtung vergeben. Die Gesamtkosten schlagen mit 135.188,77 Euro zu Buche.

Beschlossen wurde vom Gemeinderat auch der Ankauf eines neuen Emil-Busses für Windhag. Dieser hatte bei einem Unfall im April¨– die NÖN berichtete – einen Totalschaden erlitten. Der Schaden wurde bis auf einen Selbstbehalt von 290 Euro von der Versicherung gedecket. Für den neuen Bus wurden nun 55.924 Euro freigegeben.

