Hochbehälter und Radbrücke im Kematner Gemeinderat beschlossen

Einstimmig beschlossen ÖVP und SPÖ am Mittwoch der Vorwoche im Kematner Gemeinderat den Budgetvoranschlag für das Jahr 2023. Die aktuelle Teuerungswelle macht sich im Gemeindehaushalt mit einer Mehrbelastung von 700.000 Euro bemerkbar.

Im Finanzierungshaushalt weist der Voranschlag bei den Einzahlungen eine Summe von 9,618 Millionen Euro und bei den Auszahlungen eine Summe von 9,845 Millionen Euro und somit einen negativen Saldo von 227.400 Euro aus. Im Ergebnishaushalt stehen Erträge in der Höhe von 8,603 Millionen Euro Aufwendungen in der Höhe von 8,329 Millionen Euro gegenüber. Somit ergibt sich hier ein positiver Saldo in der Höhe von 274.100 Euro.

Der Schuldenstand soll bis Ende 2023 von derzeit 11,820 Millionen Euro auf 8,929 Millionen Euro reduziert werden. Als zentrales Projekt soll bereits im Jänner der neue Trinkwasserhochbehälter am Kreuzstöcklberg in Betrieb gehen. Dieser hat ein Fassungsvermögen von zwei Mal 700 Kubikmeter und soll die Wasserversorgung in der Gemeinde sicherstellen. Nach Abschluss der Außengestaltung soll dieses Zwei-Millionen-Euro-Projekt im Frühjahr dann gänzlich abgeschlossen werden. „Das ist ein ganz wichtiges Projekt“, hält Bürgermeisterin Juliana Günther (ÖVP) fest. „Derzeit haben wir in der Gemeinde lediglich für einen halben Tag Wasserreserven. Ich sage immer: Wasser und Brot, das ist das Wichtigste für die Bewohnerinnen und Bewohner.“

Weiters auf der Agenda für das kommende Jahr steht die Realisierung der Gehweg- und Fahrradbrücke über die Ybbs. 2023 sollen alle Gutachten eingeholt werden, damit das Projekt dann 2024 umgesetzt werden kann.

Weiter geht im kommenden Jahr in Kematen die Umstellung auf LED. Bereits in den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Leuchtkörper im Gemeindegebiet umgestellt. 2023 sollen weitere folgen. „Das spart Kosten und ist für den Klimaschutz ganz wichtig“, sagt Günther. Eine Stromersparnis von 50 Prozent erzielt man schon jetzt, indem die Straßenbeleuchtung zwischen 23 und 5 Uhr automatisch um 40 Prozent gedimmt wird. Ganz abschalten kommt für die Ortschefin aus Sicherheitsgründen aber nicht infrage.

Weiters am Plan für 2023 hat man aufgrund der Senkung des Kindergarten-Eintrittsalters auf zwei Jahre eine Bedarfserhebung für einen etwaigen Kindergartenzubau. Genügend Platz für einen solchen sei jedenfalls vorhanden, meint die Bürgermeisterin. Erweitert und adaptiert soll kommendes Jahr schon die Gartenanlage des Kindergartens werden.

