Hollensteiner Autorin schrieb Roman mit Tiefgang

Werbung

Ihren ersten Roman „Wolgaland“ stellte die Hollensteiner Autorin Lydia Steinbacher am Freitag im Saal des Gemeindeamts vor.

Steinbacher beschreibt da rin äußerst eloquent und tiefgehend das Leben einer Familie in einer wolgadeutschen Kolonie, die Deportation der Familie nach Sibirien in den Vierzigerjahren und die Suche nach einem Ort, der eine neue Heimat werden könnte. Als eines Tages eine weitere russlanddeutsche Familie ins Dorf zieht, wirft das Jonathan, einen Spross der Familie, in einen seelischen Taumel, der ihm zum Verhängnis wird.

Geboren wurde Steinbacher 1993 in Hollenstein. Sie studierte Deutsche Philologie an der Universität Wien. Als Mitglied der Grazer Autorenversammlung sowie des Literaturkreises Podium ist sie bereits in der Mitte der literarischen Gesellschaft Österreichs angekommen.

Ihre ersten literarischen Schritte setzte sie in der NÖ Schreibakademie bei Peter Bubenik in Waidhofen, wo auch ihre ersten Werke in Sammelpublikationen erschienen. Sie erwarb zahlreiche nationale und internationale Aufenthalts- und Literaturstipendien. 2017 sorgte ihr Lyrikband „Im Grunde sind wir sehr verschieden“ für großes mediales Interesse, es folgte die Teilnahme am Poesiefestival „Treći Trg“ in Belgrad. Ihre Erzählungen erschienen in zahlreichen Anthologien. Ihr Erzählband „Schalenmenschen“ kam 2019 heraus.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.