Waidhofner Fachschul-Absolventen zeigten Wissen

Werbung VOESTALPINE Anzeige Kaltband-Profi fertigt Sägen aus Bimetall

Am 2. und 3. Juni wurde in der Fachschule für Mechatronik an der HTL Waidhofen die mündliche Abschlussprüfung abgehalten.

Bereits zuvor absolvierten die Kandidaten eine Deutschklausur, eine praktische Fachklausur in der Werkstätte und ihre Abschlussarbeit. Sie zeigten bei allen Prüfungen sehr gute Leistungen und konnten dabei ihr Wissen unter Beweis stellen. Drei Kandidaten konnten die Prüfungen mit ausgezeichnetem Erfolg und zwei Kandidaten mit gutem Erfolg abschließen.

Bereits das ganze Jahr über hatten die Kandidaten ihre Abschlussarbeiten geplant, gezeichnet, programmiert und auch gefertigt. So waren zum Beispiel ein E-Sport-Hub für die HTL, ein Reaktionstester für den Motorsport, ein Racing-Motorsportsimulator und ein Marble-Race entstanden.

Abteilungsvorstand Klaus Riedler würdigte in seiner Ansprache die Leistungen, war sichtlich stolz und prophezeite allen Absolventen einen erfolgreichen Berufseinstieg.

Klassenvorstand Alois Bauer gab einen amüsanten Rückblick auf die gemeinsamen Schuljahre und wünschte seinen Schülern alles Gute für die Zukunft.

Mit einer gemeinsamen Feier in der Schule fanden zwei erfolgreiche Prüfungstage ein schönes Ende.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.