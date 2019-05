Schon die Ouvertüre zum Märchenabend der Wirtschafts- und Musikmittelschule Waidhofen an der Ybbs am vergangenen Montag versetzte die zahlreichen Besucher in längst vergangene Zeiten. Mit mittelalterlich anmutenden Klängen eröffneten die Mitglieder des Ensembles „Danserye“ die Präsentation eines Projektes, das an drei Tagen ausgearbeitet wurde.

Die Aufgabenstellung war nicht einfach. In diesem Projekt, das unter den Leitmotiven der „Kreativität“, der „Teamarbeit“, des „Engagements“ und der „Achtsamkeit“ stand, hatten die 50 Erstklassler die anspruchsvolle Aufgabe, „ihr“ Märchen auf die Bühne zu bringen. Texte mussten geschrieben werden, Hintergrundmusik wurde gesucht, Kulissen wurden gebastelt, Rollen wurden gelernt und es wurde geprobt, geprobt, geprobt…. alles in Eigenregie. Zusätzlich bereiteten der Chor und das Instrumentalensemble der Musikmittelschule und die Tanzwerkstatt einige Beiträge vor.

Das abwechslungsreiche Programm mit Märchenspiel – zum Teil in englischer Sprache, Instrumentalmusik, Chorbeiträgen und einer Tanzchoreographie war mitreißend. Es kamen Märchen wie „Der gestiefelte Kater“, „Rotkäppchen“ oder „Hänsel und Gretel“ zur Aufführung.

Die Texte kamen jedoch nicht aus dem Märchenbuch, sondern wurden von den Schülern selbst geschrieben oder auch kreativ abgeändert. Fehlende Requisiten wurden mit viel Kreativität ersetzt, was für sehr viel Spaß sorgte. Die Spielfreude der Kinder war spürbar und erlebbar.

Dass die intensive fächerübergreifende Beschäftigung mit einem Thema große Freude bereite, aber auch einen großen Wissenszuwachs und Lernen mit allen Sinnen sein kann, zeigten die ersten Klassen der Wirtschafts- und Musikmittelschule Waidhofen an der Ybbs.