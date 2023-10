Waidhofnerin nimmt an Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst teil

Alle drei Jahre werden bei der deutschen Staatsmeisterschaft die Meisterinnen und Meister der Magie in den unterschiedlichsten Sparten der Zauberkunst vom MzvD (Magischer Zirkel von Deutschland) gekürt. Bei der diesjährigen Vorentscheidung in Kevelaer in Deutschland konnte sich die Waidhofnerin Franziska Kronsteiner, auch bekannt als Magic Franky, als eine der wenigen hauptberuflichen Zauberkünstlerinnen in Österreich in der Sparte „Zauberkunst für Kinder“ für die deutsche Staatsmeisterschaft 2024 qualifizieren. Sie und ihr Assistent Hermann Rauschmayr sicherten sich mit ihrem Quickchange, also dem rasant schnellen Wechseln des Outfits, den dritten Platz, wobei ein erster Platz aufgrund des Punktesystems nicht vergeben wurde. Die Zauberkünstlerin konnte sich so in einer vorwiegend männerdominierten Branche im gesamten deutschsprachigen Raum behaupten.

Die Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft war laut Kronsteiner fast unumgänglich, da in Österreich in der Kategorie „Zaubern für Kinder“ keine Staatspreise vergeben werden. Die gelernte Kindergartenpädagogin hat sich vor zehn Jahren der Zauberei verschrieben und übt ihre magische Leidenschaft nun seit mittlerweile anderthalb Jahren hauptberuflich aus. Die Frage, ob sie trotz ihres Erfolgs weiterhin in Kindergärten, Schulen und auf Kinderfesten als Magic Franky anzutreffen sein wird, kann sie nur positiv beantworten. „Es ist schön, wenn man eine Idee für ein neues Kinderprogramm hat, sich hinsetzt und es verwirklicht, von einer Fachjury bewerten lässt und diese es für gut befindet. Es ändert aber nichts daran, dass ich in erster Linie für die Kinder und nicht für die Jury zaubere“, meint Kronsteiner. „Also ja, natürlich freue ich mich weiterhin Kinderaugen zum Glänzen zu bringen.“

Weitere Infos zu Franziska Kronsteiner und ihren Programmen findet man auf www.queen-of-hearts.at.