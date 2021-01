Mit Jahresbeginn wurde der Waidhofner Tierarzt Georg Six zum Amtstierarzt ernannt. Er folgt in dieser Funktion Josef Kienesberger nach, der nach 30 Jahren in diesem Amt in den Ruhestand tritt.

„Ich sehe in dieser Aufgabe den Auftrag, für das Wohlergehen von Mensch, Tier und Natur Sorge zu tragen, und verstehe mich als Anwalt der Tiere“, sagt Six. Das Leben der Tiere zu schützen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern und eine artgerechte Tierhaltung sicherzustellen, all das gehöre zu den Aufgaben, die er als Amtstierarzt erfüllen wolle.

Aufklärungsarbeit im Natur- und Umweltschutz

„Amtstierärzte haben aber auch große Verantwortung im Bereich der Lebensmittelkontrolle und Qualitätssicherung, im Sinne der Überwachung der Produktion von Lebensmitteln tierischer Herkunft“, sagt Six.

Seuchenprävention, die Tierarzneimittelgebarung stichprobenartig zu überprüfen und regelmäßig Blutproben bei Rindern, Ziegen, Schafen und Schweinen zu ziehen, gehört ebenso zu seinen Aufgaben wie die Kontrolle von Schlachtbetrieben und das Ziehen von Rückstandsproben bei Fisch und Fleisch.

Tierärzte leisten im Bereich Natur- und Umweltschutz Aufklärungsarbeit. Sie überwachen auch die Tierkörperbeseitigung und Entsorgung von tierischen Abfällen.

Der Vollzug der das Veterinärwesen betreffenden Gesetze, Verordnungen und Vorschriften und veterinärpolizeiliche und tierhygienische Angelegenheiten fallen in das Verantwortungsgebiet von Six.

Überdies kontrollieren Amtstierärzte Tierhaltung, Tierzucht, Tierhandel und den Verkehr mit Tieren und tierischen Produkten. Sie setzen Maßnahmen gegen Seuchenverschleppung und stellen die Einhaltung von Tierschutzvorschriften sicher. Als Organe der Bezirksverwaltungsbehörde überwachen sie die Schlachttier- und Fleischuntersuchung und den hygienischen Zustand von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben für Fleisch.

Die Tierarztpraxis wird Six weiter betreiben

Der geborene Opponitzer stammt aus einer Musikerfamilie, die sich als Familienmusik überregional einen Namen gemacht hat und die als Geschwister noch heute regelmäßig musizieren und konzertant auftreten. Er absolvierte 1994 das veterinärmedizinische Studium in Wien. 1996 gründete der Tierarzt eine Groß- und Kleintierpraxis in Göstling.

Seit 2002 bietet er in Waidhofen in seiner Praxis in der Kapuzinergasse kompetente und rasche Hilfe für kleine und große Vierbeiner. Seit 2011 ist Georg Six Bezirkstierärztevertreter für Amstetten und Waidhofen, Vorstandsmitglied im Ausschuss der Landesstelle Niederösterreich der österreichischen Tierärztekammer sowie seit 2012 Vorstandsmitglied des NÖ Tiergesundheitsdienstes.

Sein Engagement würdigte der Bundespräsident am 18. September 2020 mit der Verleihung des Berufstitels Veterinärrat. Seitens der Stadt ist man glücklich über die nahtlose Nachbesetzung. „Ich freue mich, dass wir mit Georg Six einen so erfahrenen und kompetenten Tierarzt bei uns im Rathaus begrüßen dürfen“, betonte Bürgermeister Werner Krammer bei der Übergabe der Bestellungsurkunde.

„Mein besonderer Dank gilt Josef Kienesberger, der seine Tätigkeit mit großer Sachkenntnis und Umsicht 30 Jahre lang ausgeübt hat und der mich bereits seit Oktober in die Arbeit des Amtes eingeführt hat“, sagt Six in Hinblick auf seinen Vorgänger. „Meine Praxis für Groß- und Kleintiere werde ich natürlich weiterhin betreiben.“

Privat begeistert sich der neue Amtstierarzt für Österreich-Urlaube und Reisen mit seiner Familie. Der begeisterte Musikliebhaber spielt ehrenamtlich im Waidhofner Kammerorchester das Cello.