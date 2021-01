Zwischen 29. und 31. Dezember wollten drei Waidhofner Friedensaktivisten mit einem Zeltlager in der Waidhofner Innenstadt auf die humanitäre Notlage in den Flüchtlingslagern auf Lesbos aufmerksam machen. Dort leben laut Medienberichten über 8.000 Menschen in Elendslagern.

Die Initiatoren – Julia Bösendorfer, Georg Wagner und Raphael Kößl – starteten ihr Protestcamp auch am 29. Dezember knapp vor 18 Uhr am Oberen Stadtplatz zwischen Stadtpfarrkirche und Hintergasse. Zwei Tage und zwei Nächte wollten sie vor dem Jahreswechsel Öffentlichkeit für die Rettung von Schutzsuchenden aus den Lagern schaffen und so den Druck auf die Politik erhöhen. Rund zwei Stunden nach dem Aufbau wurde das Protestcamp unter Beisein der Polizei aufgelöst und die Aktivisten wurden aufgefordert, das Protestcamp umgehend abzubauen und den Platz zu verlassen.

Anmeldung und Bewilligung fehlten

Magistratsjurist Franz Hörlesberger teilte den Veranstaltern mit, dass es in der Sache selbst kein Problem gebe. „Es lag an den rechtlichen Rahmenbedingungen, die gerade jetzt auch aufgrund von Corona streng gesehen werden müssen. Das Zelt wurde auf Straßengrund platziert, ohne notwendige verkehrsrechtliche Bewilligung. Auch die Veranstaltung wurde nicht ordnungsgemäß angemeldet“, heißt es in einer Stellungnahme seitens des Magistrats.

„Mit dem Protestcamp wollten wir im Herzen unserer Stadt Öffentlichkeit dafür schaffen, dass tausende Menschen auf unserem Kontinent schon seit Monaten in notdürftigen Zelten ausharren müssen. Wir können es niemals tatenlos hinnehmen, wenn in unserem direkten Einflussgebiet, der EU und in Europa, Menschen und Kinder im Dreck schlafen müssen“, sagt Raphael Kößl. Man denke derzeit über eine Neuauflage der Aktion nach.