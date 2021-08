Am Mittwoch eröffnete der Präsident des österreichischen Nationalrats Wolfgang Sobotka als Laudator die neueste Ausstellung der Waidhofner Grande Dame der Malerei, Elfi Stummer.

„Trotz der Dramatik, der Spannung und eines expressiven Gestus haben mich deine Bilder nie alleine zurückgelassen, sondern zu jeder Zeit emotional, perspektivisch und optimistisch auf Zukünftiges eingestimmt, wenn auch auf Unbestimmtes“, sagt Sobotka zu Elfi Stummers Schaffen, das sich über acht Jahrzehnte erstreckt.

Die Künstlerin hat 18 Arbeiten für die Ausstellung ausgewählt, die die Räume ihres Kunstkosmos ausleuchten und ihr grandioses Werk abstecken.

Dabei formuliert die Künstlerin große, kräftige Gesten, die Mut und Aufbruch zum Ausdruck bringen. In wuchtigem Blau zitiert sie mit „Undine geht“ (2013) aus Ingeborg Bachmanns erstem Erzählband, in „Corrida“ (2015) explodiert die Kraft in erdigen Tönen, in „Hephaistos“ (2009) glüht mit dem Gott des Feuers die ganze Welt.

Besser als Nationalratspräsident Sobotka hätte man es nicht auf den Punkt bringen können: „Ich sage Danke für alles, was bisher war, und freue mich auf das, was kommen wird“, betont Sobotka im Abschluss seines Vorworts zum neuen Katalog. Diesen hat die Stadt unter dem Titel „Das Leuchten der späten Jahre“ der Künstlerin Elfi Stummer zur Ausstellung aufgelegt.