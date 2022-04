Bildungsregion Mostviertel: Maurer neu in Schulaufsicht

Werbung

Mit 1. April wurde Christoph Maurer zum Schulqualitätsmanager in der Bildungsregion Mostviertel bestellt. Der Pädagoge aus Hofamt Priel folgt Hermine Rögner nach, die in den Fachstab nach St. Pölten wechselte.

Maurer ist 47 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Ab 2006 war er Lehrer an der BHAK Wien 13 und seit 2008 in der HAK, HAS und IT-HTL Ybbs/Donau, wo er im September 2020 mit der Schulleitung betraut wurde.

Der Abteilungsleiter Mostviertel der NÖ Bildungsdirektion Josef Hörndler äußert sich mit großer Begeisterung über diese Besetzung und Verstärkung im Team der Schulaufsicht. „Christoph Maurer ist eine große Verstärkung für unser Team. Er hat in der Praxis mitgewirkt, dass viele pädagogische Neuerungen in Ybbs umgesetzt werden konnten.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.