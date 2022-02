Gemeinderatswahl Waidhofen/Ybbs: Blaues Auge für Grüne

Mit einem blauen Auge bei der Wahl davongekommen sind die Waidhofner Grünen. Mit einem Minus von einem Prozentpunkt und 3,1 Prozent in Summe haben sie den Einzug in den Gemeinderat noch knapp geschafft.

Besetzt wird das verbleibende Mandat weiterhin von Matthias Plankenbichler, der die Grünen schon 2017 in die Wahl geführt hatte und damals mit einem leichten Minus von 0,1 Prozentpunkten auf 4,1 Prozent der Stimmen kam. Grünen-Spitzenkandidat Plankenbichler hat sich von der Wahl mehr für seine Partei erwartet, auch wenn er sich letztlich über das verbleibende Mandat freute. „Es ist traurig, wenn eine Partei wie die MFG so mit den Emotionen spielt und im Grunde nichts dahinter ist“, sagte Plankenbichler am Wahlabend. „Das sind Rattenfänger ohne Konzepte für Waidhofen.“ Nichtsdestotrotz werde die Demokratie auch die MFG aushalten, merkte der grüne Spitzenkandidat an.

