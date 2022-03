17 Feuerwehren bei Bauernhof-Brand im Großeinsatz

Ein Großbrand in Maria Neustift forderte am Freitag der Vorwoche 17 Feuerwehren aus der Region. Aus anfangs unbekannter Ursache war bei einem landwirtschaftlichen Anwesen in den Morgenstunden Feuer ausgebrochen. Die Rauchwolken waren weithin sichtbar.

Dem raschen und umfassenden Löscheinsatz der Feuerwehren war es letztlich zu verdanken, dass der Brand auf das Wirtschaftsgebäude beschränkt blieb und nicht auf das angebaute Wohn- und das Nebengebäude übergriff. Auch die im Wirtschaftsgebäude bzw. im Stall untergebrachten Tiere konnten von den Einsatzkräften alle unversehrt in Sicherheit gebracht werden.

Um die Brandursache zu ermitteln, wurde das völlig ausgebrannte Wirtschaftsgebäude am Samstagvormittag seitens der Polizei von einem Brandsachverständigen der Brandverhütungsstelle für Oberösterreich gemeinsam mit dem Bezirksbrandermittler untersucht. Dabei konnte bei der Vakuumpumpe der Melkanlage ein mechanischer Defekt nachgewiesen werden. Dieser dürfte, laut Polizei, für den Großbrand verantwortlich gewesen sein.

