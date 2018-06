Mit einer Rohrbombe sprengten unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Zigarettenautomaten in Maria Neustift in die Luft. Die Detonation erfolgte gegen 0.25 Uhr. Der an einer Hausmauer angebrachte Zigarettenautomat wurde aus der Verankerung gerissen und völlig zerstört.

Welcher Sprengstoff dabei verwendet und wie dieser zur Explosion gebracht wurde, ist derzeit noch unklar. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Sprengstoff in einem Metallrohr befand und die Täter dieses im Ausgabeschlitz des Automaten platziert hatten.

Als die Polizeibeamten wenig später am Tatort eintrafen, fanden sie im Umkreis von etwa zehn Metern Geldscheine und Zigarettenpackungen verstreut umherliegend vor. Der Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Die polizeilichen Erhebungen laufen.