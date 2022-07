Lokalaugenschein: Müll-Hotspot an der Ybbs

Werbung

Ob in Parks, entlang der Straßen oder an den Ufern der Ybbs – leere Flaschen und Dosen, Zigarettenschachteln oder Kaugummipapier, der Müll in der Natur wird immer mehr. Eine Stelle dürfte sich als neuralgischer Punkt entwickelt haben, das Marienthal, ein idyllischer Badeplatz an der Ybbs. Ein Lokalaugenschein zeigt, dass bereits unzählige Flaschen den Parkplatz säumen. Der beliebte Partyplatz unter der Brücke ist ein „Hotspot“.

Nicht nur leere Flaschen und Dosen liegen herum, auch Glasscherben sind verstreut. Jedes Wochenende gibt es Partys. „Wenn die Badegäste weg sind, wird gefeiert, das ist ja kein Problem. Aber die Jugendlichen sollen ihren Mist wieder mitnehmen! Ich räume den Mist jede Woche wieder weg, Müllsäcke sind ja aufgestellt – ich will mich da wohlfühlen!“, sagt Gertrud Strambach aus Böhlerwerk, die dort ihren Lieblingsplatz hat. Auch Fischerei-Aufseher Erich Königswenger hat den Mist schon oft mit seinen Kollegen weggeräumt, nun sei Schluss damit. „Wir beobachten ab sofort diese Stelle genau und notieren die Nummerntafeln der Fahrzeuge. Wer Müll hinterlässt, wird angezeigt!“, ist er entschlossen zu handeln.

„Jeder Fluss ist eine Quelle für den Müllteppich im Meer – verhindern wir das gemeinsam!“

Der Obmann des Vereins „Rettet die Ybbsäsche“, Leopold Hochpöchler, setzt auf Öffentlichkeitsarbeit und stärkere Kontrollen: „Mülleintrag wirkt nicht nur hässlich in der Natur, er stellt auch eine Gefahr für Tiere dar, die sich darin verheddern. Beim Menschen sind Schäden durch Mikroplastik bereits nachgewiesen.“ Er bemerkt, dass der Mülleintrag speziell entlang des Radwegs gestiegen ist, und appelliert an jeden Besucher der Natur, seinen Beitrag zur Vermeidung des Mülleintrags zu leisten. „Jeder Fluss ist eine Quelle für den Müllteppich im Meer – verhindern wir das gemeinsam!“

