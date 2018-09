40 Aussteller aus neun Ländern werden am Sonntag, 16. September, in Ybbsitz ihre schneidigen Schmuckstücke einem interessierten Publikum zeigen. Beim Messermarkt, der sich mittlerweile bereits zu einer international anerkannten Fachmesse für Messerliebhaber und -sammler etabliert hat, können Besucher im FeRRUM von 9 bis 17 Uhr durch ein großes Sortiment an verschiedenen Messern stöbern. Um 15 Uhr wird das beste Messer des gesamten Marktes prämiert.

Doch nicht nur Messer werden am 16. September im FeRRUM ausgestellt. Naturseifenherstellerin Irmgard Großberger wird ihre duftenden Seifen zeigen und ihr Wissen an die Besucher weitergeben. Auch Kräutersirupe von Diana Umgeher können an diesem Tag im FeRRUM verkostet werden. An der Schmiedemeile können Besucher im Fahrngruber Hammer einem Schmied über die Schulter schauen.

Und da auch jedes Messer eine gute Schneid braucht, wird der Tiroler Messerschleifer August Hollnbuchner am Messermarkt ab 8 Uhr mit seiner mobilen Schleifstation vertreten sein. Bei Bedarf wird Hollnbuchner auch am Montag, 17. September, von 8 bis 11 Uhr, in Ybbsitz Werkzeugen den nötigen Schliff verleihen.