Allhartsberg feierte großes Marktfest

Am vorvergangenen Wochenende war Allhartsberg in Feierstimmung. Den Anfang machte am Samstag die FF Allhartsberg mit der Segnung des neuen HLF3-Feuerwehrautos. Aufgrund verschiedener Umstände hat sich die Lieferung um einige Jahre verzögert. Umso größer ist nun die Freude bei den Kameradinnen und Kameraden über das neue Gerät. „Dieses Auto ist für uns eine große Freude und zugleich eine große Herausforderung, denn es bedarf vieler Stunden an Übung, damit wir den Umgang damit lernen“, hielt Kommandant Leopold Kromoser fest. Bürgermeister Anton Kasser bedankte sich im Namen der Bevölkerung, der Gemeinde und des Landes NÖ für die Einsatzbereitschaft und hob besonders den hohen Mannschaftsstand von rund 130 Kameradinnen und Kameraden hervor. Mit 30 Kindern bei der Jugendfeuerwehr ist auch für den entsprechenden Nachwuchs gesorgt. Pater Andreas, der neue Pastoralassistent, nahm die Segnung des neuen Fahrzeugs vor, unterstützt wurde er dabei von Fahrzeugpatin Anja Leitner. Bei einem gemütlichen Dämmerschoppen klang dieser Festabend aus.

Der neue Hochbehälter wurde von Pater Vitus Weichselbaumer gesegnet und konnte anschließend besichtigt werden. Foto: Gemeinde

Die Feier am Sonntag begann mit einer heiligen Messe, zelebriert von Pater Vitus Weichselbaumer und musikalisch besonders schön gestaltet vom Chor Cantores Dei unter der Leitung von Anita Auer. Beim anschließenden Festakt konnte Bürgermeister Anton Kasser zahlreiche Gäste begrüßen. Im Mittelpunkt der Feierstunde stand die Segnung der neuen Hochbehälter und der Notwasserleitung nach Amstetten, welche in Kooperation mit der Firma Austria Juice errichtet wurde. Allhartsberg und die Firma Austria Juice sind damit für die kommenden Generationen gut mit Trinkwasser versorgt. Im Notfall kann Wasser aus Amstetten geliefert werden. „Wasser ist das wichtigste Lebensmittel, das wir brauchen, und die Versorgung damit ist nun auch im Zeichen der sinkenden Grundwasserstände gewährleistet“, hielt Landtagsabgeordneter Bernhard Ebner fest. Danach gab Pater Vitus der Anlage den Segen und es bestand den ganzen Tag die Möglichkeit, die Hochbehälterhalle zu besichtigen.

Im Zuge des Marktfestes fand eine Modenschau von Freiwild-Design statt, die von Gemeinderätin Irene Kössl organisiert wurde. Foto: Gemeinde

Die Trachtenmusikkapelle Allhartsberg sorgte auf dem Marktplatz und bei der Feuerwehr für gute Stimmung. Eine Modenschau von Freiwild-Design sowie eine Gesangs- und Tanzeinlage der Kinder und eine Zaubershow rundeten das Programm des Marktfestes ab.