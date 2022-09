Sonntagberg und Sárvár: Partnerschaft seit 50 Jahren

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Marktgemeinde Sonntagberg lebt seit nunmehr 50 Jahren eine gehaltvolle und aktive Partnerschaft mit der 15.000-Einwohner-Stadt Sárvár im westungarischen Komitat Vas. Anlässlich des Jubiläums besuchte im Rahmen des Marktfestes am Sonntag eine hochrangige Delegation mit Bürgermeister Kondora István, den Vizebürgermeistern Mähr Tivadar und Szabó Zoltán sowie dem Vizepräsidenten des Komitats Vas, Kondora Bálint, Sonntagberg.

Beginnend mit der von Pfarrer Pater Vitus Weichselbaumer zelebrierten Festmesse vor dem Gemeindeamt bot man einen Reigen an Events und Veranstaltungen, an denen sich alle Vereine und Körperschaften sowie die sozialen Dienste aus der Gemeinde beteiligten. Den festlich-musikalischen Rahmen spannte die Trachtenmusikkapelle Sonntagberg unter der Leitung von Kapellmeister Christian Kriegl.

Partnerschaft vom Wert einer goldenen Hochzeit

„Unsere Partnerschaft hat in all den Stürmen der Zeit und der Politik durchgehend bestanden und hat sich bewährt, und zwar deswegen, weil sie stets von engagierten und begeisterten Aktivisten getragen wurde“, war Sonntagbergs Bürgermeister Thomas Raidl in seiner Festrede begeistert. In dieselbe Kerbe schlug der Ortschef der Stadt Sárvár István Kondora, der meinte: „Die Freundschaft hat alle politischen und gesellschaftlichen Veränderungen überdauert, weil sie stets von Menschen und ihrer Begeisterung getragen war.“

„Die Freundschaft hat alle politischen und gesellschaftlichen Veränderungen überdauert, weil sie stets von Menschen und ihrer Begeisterung getragen war.“

István Kondora

Mit einer Urkunde und einer Magnumflasche Festweins bedankten sich die Sonntagberger bei den Ungarn, die wiederum ihrerseits ein Gemälde eines ungarischen Künstlers mitgebracht hatten, das bildlich die Wahrzeichen der beiden Orte, die Ansicht des Schlosses Nádasdy in Sárvár mit der Basilika am Sonntagberg verbindet. Das Markfest wartete mit einem attraktiven Rahmenprogramm auf, das von Präsentationen und Vorführungen der Vereine über Liveauftritte zahlreicher Gruppen und Künstler bis hin zum Auftritt des Böhlerwerker Sängers Markus Popp reichte.

Mit Schmankerln aus der Region warteten unter anderem die Wirte des Ortes auf.

Einer der Höhepunkte des Nachmittags war die Prämierung der Schnäpse aus der Gemeinde und die anschließende Prämierung der Schnapsbrenner-Olympiade der ARGE Österrreichische Eisenstraße.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.