Musikverein Kleinreifling lädt zum Musikfest auf der Seewiese

Der Musikverein Kleinreifling veranstaltet heuer wieder ein Musikfest und macht in diesem Jahr die idyllische Seewiese in Kleinreifling zum Festgelände. An drei Veranstaltungstagen von 14. bis 16. Juli wird ein abwechslungsreiches musikalisches Programm geboten und die erste eigene CD des Musikvereins mit dem Titel „Mein Heimatdorf“ präsentiert.

Die Mitglieder des Musikvereins Kleinreifling freuen sich schon darauf, zahlreiche Gäste drei Tage lang mit Musik verwöhnen zu dürfen. Foto: Claudia Geiblinger

Eröffnet wird der Festreigen am Freitag, 14. Juli, um 19 Uhr mit der Präsentation der CD „Mein Heimatdorf“, die vor Kurzem mittels Crowdfunding erfolgreich finanziert wurde. Danach wird mit der CCR-Coverband „The Travelin Band“ aus Niederösterreich und der Rock-Coverband „Copy Shop“ aus Wien ganz groß Party gefeiert, bei der Junge und Junggebliebene eingeladen werden, die Tanzfläche zu stürmen.

Am Samstag steht dann wieder ganz die Blasmusik im Mittelpunkt, wenn ab 15 Uhr zum ersten „SeeWeisenBlos’n“ geladen wird. Im idyllischen Ambiente des Festareals auf der Seewiese werden Musikerinnen und Musiker aus nah und fern Aufstellung nehmen und reihum Weisen, Jodler und Volksweisen über den See spielen. Die Gäste können diesem einmaligen und romantischen Klangspiel bequem und gemütlich direkt vom Festgelände aus lauschen. Im Anschluss daran werden der Musikverein Großraming und das junge Oberkrainer-Ensemble „Die Waidhofner“ im Festzelt für Stimmung und Unterhaltung bis in die frühen Morgenstunden sorgen.

Das Festareal auf der Seewiese sorgt heuer für eine ganz besondere Atmosphäre. Foto: Claudia Geiblinger

Den Sonntag wird der Musikverein Ternberg mit einem zünftigen Frühschoppen eröffnen und danach wird die „Sunnwendmusi“ ihre Leidenschaft für alpenländische Volksmusik präsentieren und für einen stimmungsvollen Festausklang sorgen. Der Auftritt dieser sechs jungen Musikerinnen und Musiker aus Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark wird besonders allen Freundinnen und Freunden traditioneller, unverfälschter Volksmusik ans Herz gelegt.

Tickets:

Freitag VVK 10 & AK 12 Euro / Samstag VVK 10 & AK 12 Euro / Sonntag freiwillige Spenden. Vorverkaufs-Tickets gibt es heuer erstmals online unter https://www.ntry.at/musikfestkleinreifling2023.