Gemeinde Ybbsitz kaufte zwei Straßenlinden

Die Gemeinde kauft für den Marktplatz zwei Straßenlinden an. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag einstimmig. Damit die beiden Bäume im Bereich der Buswartezone auch sofort Schatten spenden können, entschloss man sich zum Ankauf von bereits 15-jährigen Bäumen. Am Dienstag nach Ostern beginnen die Pflanzarbeiten mit dem Aushub der Setzgruben und der Einbringung der Wurzelschwämme. Am Donnerstag werden die Bäume eingepflanzt. „Zusätzlich werden wir unter den Bäumen eine Möblierung, bestehend aus vier Bänken und zwei Hockern, errichten“, sagt Bürgermeister Gerhard Lueger.

Die Kosten für die Bäume, für die samt Verpflanzung 7.970 Euro anfallen, übernimmt die Familie Welser. Für die Möblierung fallen Kosten in der Höhe von weiteren 11.333 Euro an, die zu 30 Prozent aus dem Landestopf der Gemeinde 21 gefördert werden sollen. „Damit entsteht ein interessanter Aufenthaltsbereich mitten am Marktplatz“, sagt Lueger.

Skaterpark kommt in den Dr.-Meyer-Park

Als Investition für Jugend und Sport sieht der Gemeinderat einstimmig die Errichtung eines Skaterparks im Dr.-Meyer-Park. Die Planungsarbeiten dafür wurden mit 12.000 Euro vom Gemeinderat in Auftrag gegeben. Auf einer Fläche von 320 Quadratmetern soll der Skaterpark entstehen. Als Baukosten sind 143.500 Euro veranschlagt. Die Widmung des Parks, wo sich bereits Kinderspielplatz und Stockschützenareal befinden, lautet auf Freizeit und Sport.

