Windhag: Weitere Wolfsrisse möglich

Ein Wolfsriss bei einem Schafzuchtbetrieb in St. Georgen/Klaus an der Gemeindegrenze zu Biberbach sorgte Anfang November für Aufregung in der Bauernschaft. Wie die NÖN berichtete, fand Landwirt Johann Aigner eines Morgens eines seiner Schafe etwa 200 Meter vom Stallgebäude entfernt tot mit aufgerissenem Bauch auf der Weide liegend. Die DNA-Analyse bestätigte schließlich einen Wolfsriss und hielt fest, dass es sich um ein Tier der nördlichen Quellpopulation handelte.

Vom Landesjagdverband auf einen Wolfsriss getestet wird derzeit auch ein totes Reh, das im selben Zeitraum in Windhag gefunden wurde. Bislang liege jedoch noch kein Ergebnis vor, hält Waidhofens Vizebürgermeister und Bauernkammerobmann Mario Wührer fest.

Daneben habe es im November in unmittelbarer Nähe zu dem Wolfsriss in St. Georgen/Klaus noch einen weiteren Fall gegeben, bei dem möglicherweise ein Wolf im Spiel gewesen sei, berichtet Wührer. So wurde ein verendetes Kalb gefunden, das offenbar von etwas erschreckt die Flucht angetreten hatte und dann in den Tod gestürzt war.

In der Ybbstaler Bauernschaft ist man sich einig, dass es Maßnahmen gegen den Wolf braucht. In der nächsten Vollversammlung der Waidhofner Bezirksbauernkammer im Fe bruar soll das Thema behandelt werden. Bauernkammerobmann Wührer (Bauernbund) plädiert – wie schon zuletzt in der NÖN – für ein Regulativ. Und auch UBV-Kammerrat Hubert Buchinger stellt klar: „Wir wollen den Wolf bei uns nicht haben.“

