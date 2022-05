Waidhofen/Ybbs: Gut vorbereitet zum Schul-Abschluss

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Zwischen 5. und 12. Mai fand heuer die schriftliche Matura statt. Wer hier eine negative Beurteilung erhalten hat, kann sich die Note in dieser Woche bei einer mündlichen Kompensationsprüfung verbessern, bevor Ende Mai dann die mündliche Matura startet.

Wenn auch die Ergebnisse der schriftlichen Matura bundesweit schlechter als im Vorjahr ausfielen, konnte man an der HTL Waidhofen ein erfreuliches Ergebnis einfahren. „Ich habe mich gewundert, dass bundesweit schlechte Meldungen gekommen sind, da ich der Meinung war, dass das ein sehr guter, schülerfreundlicher Termin war und wir auch sehr gute Ergebnisse erzielt haben, sogar wesentlich bessere als in dem einen oder anderen Jahr davor,“ sagt Direktor Harald Rebhandl. Vor allem im Fach Mathematik ist der Unterschied zum Bundesschnitt eklatant, hier wurden bundesweit an den BHS etwa 12 Prozent der Arbeiten negativ beurteilt, an der HTL Waidhofen waren es hingegen weniger als ein Prozent. Auch Erna Sölkner, Direktorin der HAK Waidhofen, ist mit dem Ergebnis der schriftlichen Matura zufrieden: „Die Arbeiten sind bereits verbessert, es gibt keine großartigen Überraschungen oder Ausreißer.“

Ein Grund für das relativ gute Abschneiden der Waidhofner Schülerinnen und Schüler dürfte laut einigen Gesprächen auch die gute Betreuung durch die Lehrkräfte gewesen sein. „Wir wurden im Unterricht von den Lehrerinnen und Lehrern sehr, sehr gut vorbereitet,“ erzählt etwa Tina Schneiber, die den Zweig Elektrotechnik an der HTL Waidhofen besucht. „Wir haben zum Beispiel den Mathe-Stoff über die Jahre relativ zügig durchgenommen und brauchten im letzten Jahr nur mehr wiederholen.“ Lena Neuheimer, HTL-Maturantin im Zweig Wirtschaftsingenieurwesen, meint: „Ich war zwar etwas aufgeregt, weil das eine ganz eigene Situation ist, in der man vorher noch nie war. Wir waren aber echt gut vorbereitet, es kam nichts Überraschendes.“

Wie auch schon in den letzten beiden Jahren fließt die Jahresnote wieder in die Endnote der Matura mit ein. Katharina Six, die heuer am BRG Waidhofen maturiert, findet diese Regelung generell sinnvoll: „Ich fände es toll, wenn das auch für die nachfolgenden Klassen beibehalten wird. Das nimmt irrsinnig viel Druck. Man muss ja dennoch eine gute Note erreichen, um gut abzuschneiden, aber wenn man zum Beispiel ein Blackout bei der Matura hat, hängt nicht alles von dieser einen Note ab.“

Mündliche Matura diesmal wieder verpflichtend

Nachdem die mündliche Matura in den vergangenen beiden Jahren Pandemie-bedingt freiwillig war, ist sie heuer nun erstmalig wieder verpflichtend vorgeschrieben. Automatisierungstechniker Gregor Schartmüller blickt der Prüfung positiv entgegen: „Es ist eigentlich ein gutes Gefühl, die Schule mit einer standesgemäßen, vollständigen Matura abschließen zu können.“ Auch wenn dieser Abschlussjahrgang in den letzten beiden Jahren stark von der Pandemie betroffen war, wurde diese Herausforderung großteils gut gemeistert. „Wir haben auch im Distance Learning geschafft, den ganzen Unterrichtsstoff unterzubringen“, erzählt Schartmüller.

An AHS kann laut ministeriellem Erlass bis zu ein Drittel der Themengebiete für die mündliche Prüfung gestrichen werden, wenn diese nicht ausreichend durchbehandelt wurden. BRG-Maturantin Lena Guntendorfer hätte sich hier eine eindeutigere Regelung gewünscht. „Es wäre besser gewesen, das verpflichtend zu machen. Oftmals kommt das Argument, dass alles durchgenommen wurde, es ist aber im Distance Learning nicht das Gleiche wie in der Klasse. Das gilt aber nicht für alle Fächer.“

