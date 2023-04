Kein Nachteil durch Corona für Waidhofner Maturantinnen und Maturanten

Kurz vor dem Beginn der schriftlichen Matura sind die Maturantinnen und Maturanten der Höheren Schulen in Waidhofen bereits tief in die Vorbereitungsarbeiten versunken.

Einer von ihnen ist Fabian Reisinger, Klassensprecher der fünften Klasse Automatisierungstechnik an der HTL Waidhofen. Er fühlt sich gut für die bevorstehenden Klausuren gewappnet. „Bei uns ist das so, dass wir schon sehr gut von unseren Lehrerinnen und Lehrern vorbereitet werden. Derzeit wird der ganze Stoff noch einmal durchgegangen“, berichtet der Maturant. „Natürlich baut sich bei den Schülerinnen und Schülern jetzt auch Druck auf, das wird bis zur Matura immer mehr, aber wir sind schon gut vorbereitet!“

Gut vorbereitet dank Nachbesprechungen

Am Dienstag, 2. Mai, beginnt für Reisinger und seine Klasse die schriftliche Matura mit dem Bereich Fachtheorie. „Bei der Mechanik gibt es fünf große Themenbereiche, die wir im Vorfeld schon aufarbeiten. Wir sind alle gespannt auf die Matura und freuen uns aber auch darauf, wenn alles vorbei ist. Das ist dann wieder ein großer Abschluss“, meint der Klassensprecher.

Heuer findet die Matura zum ersten Mal seit 2019 auch wieder ohne jegliche Pandemie-bezogenen Sonderregelungen statt. Reisingers Klasse war demnach vor allem in der zweiten und dritten Schulstufe stark von der Pandemie betroffen. Auf die Frage, ob und wie sich die damaligen Schulmodalitäten, vor allem der Online-Unterricht, ausgewirkt hätten, meint der Maturant: „Ich habe nicht das Gefühl, dass wir einen Nachteil hätten. Am Anfang hat man sich vielleicht eingeredet, dass es wegen des Online-Unterrichts Lücken gebe. Insofern diese Lücken da waren, haben sie sich aber wieder recht bündig geschlossen. Alles wurde im Präsenzunterricht noch einmal besprochen. Ich fühle mich also gut vorbereitet.“

Für die Zeit unmittelbar nach der Matura, gibt es auch schon Pläne, wie Reisinger verrät: „Für unsere Maturareise geht es zum X-Jam nach Kroatien, auf die Halbinsel Laterna. Dann werden wir es uns gut gehen lassen!“

