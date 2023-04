Waidhofner Schulen haben Pandemie gut überstanden

Nächste Woche startet die schriftliche Matura. An den höheren Schulen im Ybbstal laufen die Vorbereitungen dementsprechend schon auf Hochtouren.

„Alles läuft wie geplant. Nächste Woche gibt es die Zeugnisse, am 2. Mai starten dann die schriftlichen Klausuren“, berichtet Harald Rebhandl, Direktor der HTL Waidhofen. „Es werden ungefähr 130 Kandidatinnen und Kandidaten zur Matura antreten, diese Zahl ist bei uns relativ gleichbleibend.“

Erna Sölkner, Direktorin der HAK Waidhofen, erzählt: „Derzeit findet gerade die Notenkonferenz statt. Es gibt ein paar Schülerinnen und Schüler, die einen Notendurchschnitt von Eins Komma Null haben sowie auch ein paar, die sagen: Ich möchte die Klasse wiederholen. Ich gönne mir noch einen Durchgang, damit ich dann auch für das Berufsleben bestens gewappnet bin.“

Christian Sitz, Direktor des BRG Waidhofen, meint: „Ich blicke sehr zuversichtlich auf die Matura. Ich denke, die Schülerinnen und Schüler sind gut gerüstet. Wir können auch noch bis Ende des Schuljahrs Förderstunden für die achten Klassen anbieten.“

Nachdem es in den letzten Jahren aufgrund der Pandemie-bezogenen Maßnahmen einige Erleichterungen für Maturantinnen und Maturanten gab, ist heuer wieder fast alles wie vor Corona. „Was aus dieser Zeit blieb, ist, dass die Jahresnote mit berücksichtigt wird, insofern man mindestens 30 Prozent bei der schriftlichen Matura schafft. Diese Regelung wurde unter den Corona-Maßnahmen neu gedacht und wird auch bleiben“, erklärt Rebhandl. Der Schulleiter sieht durchaus Vorteile in dieser Beurteilungsvariante: „Unter dem Strich ist dadurch vielleicht eine gerechtere Beurteilung möglich, da nicht nur die Tagesverfassung an einem Tag abgebildet wird. Wenn jemand zum Beispiel ein Befriedigend in der Jahresnote hat, würde er oder sie auch mit einem Nicht Genügend noch auf ein Genügend kommen, insofern mindestens 30 Prozent bei der schriftlichen Matura erreicht wurden. Das steigert die Motivation und wenn man wirklich einmal einen schlechten Tag hat, wird es trotzdem reichen. Das ist ein gutes Gefühl für die Maturanten und Maturantinnen.“

Jahresnote weiterhin in Bewertung mit einbezogen

„Dass die Jahresnoten weiterhin berücksichtigt werden, ist meiner Meinung nach ein großer und wichtiger Schritt“, meint auch Sitz. „Was man sich vielleicht noch gewünscht hätte, wäre, bei der Anzahl der Themenbereiche für die mündliche Prüfung wieder etwas reduzieren zu dürfen. Die heurigen achten Klassen waren in der sechsten und siebten Klasse schließlich schon stark von Corona betroffen.“

Eine weitere Erleichterung der letzten Jahre, die zusätzliche Stunde Arbeitszeit bei der schriftlichen Matura, gibt es heuer nicht mehr. Genutzt wurde diese Stunde auch in den letzten Jahren allerdings nur vereinzelt, wie die Schulleitungen berichten. Insofern verursacht die Rückkehr zur Regelzeit der schriftlichen Matura auch keine Sorge an den Höheren Schulen Waidhofens.

Online-Unterricht hinterließ keine größeren Lücken

„Wir hatten schon wieder so viel Unterricht im normalen Modus, dass Corona eigentlich gar kein Thema mehr ist und sich da auch keine größeren Wissenslücken aufgetan haben“, meint Rebhandl. „Letztes Jahr gab es noch die zusätzliche Stunde, auch die ist aber nur vereinzelt in Anspruch genommen worden. Ich weiß von so gut wie niemandem, der die komplette Zeit in Anspruch genommen hätte.“

Sölkner begrüßt die Rückkehr zu durchgängigem Präsenzunterricht und den normalen Prüfungsmodalitäten, meint aber, dass die Pandemie den Blick auf manche schulischen Phänomene verändert hätte: „Als Schüler oder Schülerin fragt man sich vielleicht, ob es diejenigen leichter hatten, die vor einem kamen, oder ob man diejenigen, die nach einem kommen, beneiden soll. In den höheren Klassen war die Anwesenheit teilweise ein Thema. Andererseits war das aber immer schon so, der Blick darauf ist nur ein anderer. Man weiß nicht genau, wie man das wahrnehmen soll.“

Auch wenn die erste Matura ohne Sonderregelungen seit 2019 also eine neuerliche Umstellung bedeutet, scheinen die Waidhofner Schulen die Herausforderungen der letzten Jahre gut gemeistert zu haben. Die Freude über den nun wieder unkomplizierter lebbaren sozialen Aspekt der Schule überwiegt jedenfalls. „Es ist natürlich ein wenig ein Umbruch“, meint Sölkner. „Wir sind aber froh darüber, dass wieder alles vor Ort stattfinden kann, dass man wieder Schulgemeinschaft erleben kann und auch darüber, dass man sich wieder gemeinsam auf die Matura vorbereiten kann.“

