Aus dem Schloss an der Eisenstrasse erklang kürzlich tosender Applaus für alle Maturanten der Handelsakademie Waidhofen.

Bei der Abschlussfeier, die unter dementsprechenden Hygienebedingungen stattfand, überreichten Direktorin Erna Sölk ner und Klassenvorständin Madlene Salcher die Reife- und Di plomprüfungszeugnisse an die Absolventen und würdigten deren hervorragende Leistungen. Insgesamt durfte sich die diesjährige Maturaklasse über neun ausgezeichnete Erfolge und drei gute Erfolge freuen.

Die Patenfirmen der Klassen, Kastner & Schatz, vertreten durch Daniela Schatz, sowie die Firma Welser, vertreten durch Gabriele Theuerkauf, schlossen sich den Glückwünschen an.

Maturafeier statt Ball im Schloss

Da der Pandemie auch der Schulball zum Opfer gefallen war, wurde die Abschlussfeier ins Schloss verlegt, um so den Schülern einen gebührenden Abschluss zu ermöglichen. Diese ließen es sich nicht nehmen, die Abschlussfeier selbst zu organisieren und das Gelernte so in die Praxis umzusetzen.

Unter der Leitung von Klassensprecher Luca Schatz wurde das Fest durch vorbildhafte Teamarbeit der gesamten Klasse bis ins kleinste Detail geplant – von der Dekoration über einen Jahresrückblick bis hin zum Corona-Konzept. Für die musikalische Umrahmung der Feier sorgte das Trio Choronanistas.