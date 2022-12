Ärztemangel im Ybbstal: Wesentlicher Faktor Zeit

Werbung

Immer häufiger ist in letzter Zeit von einem drohenden beziehungsweise schon akuten Mangel an Ärztinnen und Ärzten zu hören. Vor allem im Bereich der niedergelassenen Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner gibt es bundesweit Lücken, während der Anteil der Wahlärztinnen und Wahlärzte zunimmt.

Doris Hofbauer-Freudenthaler ist niedergelassene Allgemeinmedizinerin in Opponitz. Die Menge der Patientinnen und Patienten ist für sie zu bewältigen, viel Freizeit bleibt allerdings nicht übrig. „Bis auf vielleicht zwei Wochen Sommerurlaub bin ich immer da. Dazu kommt, dass man als kleine Gemeindeärztin nicht nur in der Ordination verfügbar ist, sondern zum Beispiel auch beim Einkaufen auf Gesundheitsfragen angesprochen wird“, erzählt Hofbauer-Freudenthaler. „Für die Leute ist das auch sehr gut. Ich denke also, dass es wichtig ist, dass man die Landärzte erhält.“ Die Auslastung der allgemeinmedizinischen Ordinationen der Region sei auf jeden Fall spürbar, wie die Ärztin berichtet: „Ich habe vor vier, fünf Jahren nach einer Vertretung gesucht, konnte aber niemanden finden. Ich fürchte auch, dass es schwierig werden könnte, eine Nachfolge in Opponitz zu finden. Meine Patientinnen und Patienten haben den Wunsch, dass ich noch möglichst lange bleibe.“ Medizinische Zentren in den nächsten größeren Städten seien zwar eine Bereicherung, wären aber nicht für alle Teile der Bevölkerung gut zu erreichen, meint Hofbauer-Freudenthaler: „Für diejenigen, die nicht fahren können, ist es schwierig. Die medizinische Nahversorgung durch den Arzt oder die Ärztin im Dorf ist also schon wichtig.“

Philipp Matern ist Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. Er eröffnete vor Kurzem eine neue Wahlarztpraxis (siehe S. 18) in Waidhofen. Als mögliche Ursache für die zunehmende Zahl der Wahlärztinnen und -ärzte sieht er den oft enormen Zeitdruck im Kassensystem. „Sowohl die Patientinnen und Patienten, als auch die Ärzte wünschen sich eine entspannte und angenehme Atmosphäre“, meint Matern. „Als Wahlarzt habe ich viel Zeit für die Anliegen und Fragen meiner Patienten. Wir können gemeinsam eine maßgeschneiderte Behandlung planen.“

Keine Engpässe am Notarztstützpunkt

Auch von einem Mangel an Notärztinnen und Notärzten wird immer wieder berichtet. Der Notarztstützpunkt Waidhofen ist dem LKH Waidhofen und damit der NÖ Landesgesundheitsagentur zugeteilt. Mit Stand letztem Freitag wurde das Notarzteinsatzfahrzeug bisher insgesamt zu 955 Einsätzen alarmiert. Personalengpässe gäbe es hier nicht, wie Sebastian Kautzky, standortleitender Notarzt und Anästhesist am LK Waidhofen, berichtet: „Wir können auf einen großen Pool an notfallmedizinisch erfahrenen Ärztinnen und Ärzten direkt aus dem LK Waidhofen zurückgreifen, um gemeinsam mit dem Roten Kreuz durchgehend eine qualitativ hochwertige notfallmedizinische Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten.“ Die Ausbildung neuer Notärztinnen und Notärzte kann auch direkt am Klinikum angeboten werden.

