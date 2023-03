Waidhofner Ärztinnen gehen eigene Wege

Mit 1. April tritt Martina Reingruber die Kassenstelle als Allgemeinmedizinerin am Standort in der Ybbsitzer Straße 33 an. Es handelt sich dabei um einen Kassenvertrag mit allen Kassen. Die ehemalige Ordination von Gerhard Gattringer, die sie zuletzt als Gruppenpraxis mit Ärztin Christine Schmid geführt hat, wird von Reingruber alleine mit etwas geänderten Ordinationszeiten fortgeführt. So ist künftig auch Freitagvormittag geöffnet. Die Ordination hat künftig montags von 7.30 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr, dienstags von 7.30 bis 12 Uhr, mittwochs von 7.30 bis 12 Uhr und freitags von 7.30 bis 11 Uhr geöffnet. Donnerstags ist keine Ordination. Um Terminvereinbarung unter ( 07442/53891 wird gebeten. Zusätzlich bietet Reingruber als Wahlärztin weiterhin Termine für Innere Medizin an.

Ärztin Martina Reingruber führt die Praxis in der Ybbsitzer Straße weiter. Foto: Reingruber

Neue Praxis in Friedhofstraße

Allgemeinmedizinerin Christine Schmid eröffnet am Mittwoch, 5. April, ihre neue Praxis in der Friedhofstraße 4. Auch Schmid hat alle Kassen. Die Daten ihrer Patientinnen und Patienten sind trotz Ortswechsel für sie abrufbar. Die neuen Ordinationszeiten sind Montag und Mittwoch von 8 bis 12 Uhr und Donnerstag von 18 bis 20 Uhr. Um telefonische Voranmeldung unter ( 07442/5278370 wird gebeten.

Medizinerin Christine Schmid eröffnet ihre neue Praxis in der Friedhofstraße. Foto: Schmid

