Klinisch-Praktisches Jahr im Klinikum Waidhofen/Ybbs absolviert

Am jährlichen KPJ-Infotag der NÖ Landesgesundheitsagentur wurden 60 interessierte Jungmedizinerinnen und Jungmediziner auf die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten und weiteren Jobaussichten an den NÖ Landes- und Universitätskliniken informiert. Eingeladen waren alle Studierenden, die ihr Klinisch-Praktisches Jahr in Niederösterreich aktuell absolvieren oder frisch abgeschlossen haben. Mit Valentina Faunie und Klaus Eger folgten auch zwei Medizinstudierende, die ihr Klinisch-Praktisches Jahr im Klinikum Waidhofen absolvierten, der Einladung und nahmen am Infotag teil.

Neben Informationen über die Landesgesundheitsagentur und das Land Niederösterreich wurden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern verschiedene Jobmöglichkeiten aufgezeigt, um sie so für eine Arbeit bzw. eine ärztliche Ausbildung in der NÖ LGA zu begeistern. Neben den Grundlagen der Basisausbildung wurden auch die Vorteile der NÖ LGA präsentiert. Darüber hinaus wurden auch alle Regionen vorgestellt.