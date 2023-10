Schulbibliothek der Volksschule St. Georgen/Klaus eröffnet

Am 5. Oktober eröffnete die Volksschule St. Georgen/Klaus die in den vergangenen Monaten neu errichtete Schulbibliothek. Der Fuchs aus dem Bilderbuch „Eine Bibliothek wirkt Wunder“ erwartete die Schülerinnen und Schüler in den Räumlichkeiten der neuen Schulbibliothek. Zunächst führte er die aufmerksamen Zuhörer in seine „Pippilothek“ ein. So erfuhren die Schülerinnen und Schüler Wissenswertes über die unterschiedlichen Kategorien, welche die Bibliothek im Angebot hat, aber auch über die Bibliotheksordnung und das Ausborgen von Büchern. Nach erstem ausgiebigen Schmökern packte jedes Kind seinen Leseschatz aus der neuen Schulbibliothek in die selbst gestaltete Stofftasche für zu Hause ein.

Das Lehrerinnenteam der Volksschule hat in den vergangenen Monaten den Bücherbestand überarbeitet und diesen gemeinsam mit vielen Neuerwerbungen systematisiert. Nun gibt es für die Schülerinnen und Schüler ein großes, abwechslungsreiches Bücherangebot, aus dem sie ihrem Interesse und ihrem Lesestand entsprechend wählen können.

„Lesemotivation zu fördern und die Lesefertigkeit unserer Schülerinnen und Schüler zu steigern, ist ein Schwerpunkt an unserer Schule“, sagt Direktorin Gertraud Wagner. „So sehen wir das breite Leseangebot in der neuen Schulbibliothek als Möglichkeit, die Freude und das Interesse am Lesen zu wecken und die Lesekompetenz zu fördern.“