Vortrag von Christian Wehrschütz im Vereinssaal Unterlaussa

Christian Wehrschütz ist seit 1991 beim ORF tätig. Im Rahmen seiner journalistischen Tätigkeit berichtete er vom Abschuss des Malaysia-Airlines-Flugs 17 in der Ukraine genauso wie zum Beispiel von der Hochwasserkatastrophe in der Karpaten-Ukraine. Seit dem 24. Februar 2022, dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine, ist er für den ORF als Korrespondent im Kriegsgebiet unterwegs. Am Samstag, 7. Oktober, um 17 Uhr, ist der Journalist und Autor im Vereinssaal Unterlaussa zu Gast und präsentiert sein neues Buch „Mein Journalistenleben“.

Karten für den Vortrag sind unter knappenhaus.unterlaussa@gmail.com oder 0660/7622286 erhältlich.