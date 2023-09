Karriereclubbing: Alle Lehrberufe auf einen Blick in Waidhofen/Ybbs

Berufsorientierung im besten Sinne ermöglicht das „karriere clubbing #23“: Die Fachmesse für Lehrberufe im Mostviertel findet heuer zum bereits achten Mal im Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs statt. Von Mittwoch, 20. September, bis Freitag, 22. September, stellen 34 Mostviertler Betriebe aller Größen und Branchen das breite Spektrum von Lehrberufen in den Bezirken Amstetten, Scheibbs, Melk und Waidhofen an der Ybbs an einem Standort vor.

Das Besondere am „karriere clubbing“: „Die Veranstaltung wird von den Betrieben selbst über unseren Verein Mein Lehrbetrieb organisiert. Firmenchefs, Ausbildungsleiter und Lehrlinge stehen den Besuchern persönlich Rede und Antwort“, betont Obmann Markus Felber, der mit seinem Team heuer erstmals das „karriere clubbing“ auch nach Amstetten gebracht hatte.

Der Vorstand des Vereins „Mein Lehrbetrieb“ freut sich darauf, die regionalen Lehrbetriebe und Lehrberufe den Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern vorzustellen. Foto: Angela Albrecht/DOG & PONY MEDIA

Die Fachmesse für Lehrberufe im Mostviertel hat sich seit dem Start im Jahr 2015 zu einem Fixpunkt im Kalender der regionalen Schulen etabliert. Während am Mittwoch und Donnerstag vorwiegend Schulklassen zu Gast sind, können Eltern mit ihren Kindern am Freitagnachmittag eine individuelle Tour durch das „karriere clubbing“ unternehmen.

„Die Eltern sind die wichtigsten Ratgeber bei der Berufsentscheidung. Wir möchten mit ihnen noch mehr ins Gespräch kommen“, sagt Felber. Daher bieten die Organisatoren neben den Firmenständen im Innenbereich interaktive Werkstätten im Schlosshof zum praktischen Arbeiten an.

Los geht es an allen drei Tagen um 7.30 Uhr, am Mittwoch und Donnerstag ist die Fachmesse bis 13 Uhr, am Freitag bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt zum „karriere clubbing“ ist frei. Schulklassen können sich auf der Website www.mein-lehrbetrieb.at voranmelden, für Privatpersonen ist keine Anmeldung notwendig.