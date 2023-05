„Silberne Bella“ ging nach Waidhofen an der Ybbs

33 Betriebe begaben sich heuer ins Rennen um den begehrten niederösterreichischen Milchlandpreis. Neben der Produktion von bester Qualitätsmilch fließen auch Faktoren wie das Betriebsumfeld, das Engagement als Botschafterin bzw. als Botschafter für Milch und Milchprodukte, betriebswirtschaftliche Aspekte sowie zahlreiche Kennziffern der Milchviehherde in die Bewertung mit ein.

Der zweite Platz und somit die „Silberne Bella“ ging an Lukas Pechgraber aus Waidhofen an der Ybbs. Er führt mit seiner Partnerin und seinen Eltern einen Fleckviehbetrieb mit 40 Kühen und Nachzucht. Sichtbar und vor allem kostbar macht die Familie ihre Landwirtschaft für Konsumentinnen und Konsumenten vor allem über ihre Direktvermarktungsprodukte, wie den regional bekannten und beliebten Grillkäse. Darüber hinaus wird auf stetige Fortbildung gesetzt, weswegen Jungbauer Lukas seit 2018 Mitglied im Arbeitskreis Milchproduktion ist. Waidhofens Bauernkammer-Obmann Mario Wührer gratuliert sehr herzlich und ist stolz, solche Betriebe in seinem Kammerbezirk zu haben.

Kompetente Milchbotschafter

„Unsere Milchbäuerinnen und Milchbauern zeigen, dass sie nicht nur in der Qualitätsproduktion die Nase vorne haben, sondern sind zugleich sympathische und kompetente Botschafterinnen und Botschafter, die über das echte Leben, die Arbeit und die Herausforderungen berichten und dadurch das Interesse der Gesellschaft gewinnen“, erklärt Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager. Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf gratuliert: „Die heurigen Siegerbetriebe und die neuen Milchhoheiten stehen für Innovation, Qualität und ehrliche Landwirtschaft.“

Der erste Platz ging an Helga und Anton Temper aus Mitterndorf in der Gemeinde Nöchling, Bezirk Melk. Über die „Bronzene Bella“ konnten sich Elisabeth und Markus Hobel aus der Waldviertler Gemeinde Martinsberg freuen.

