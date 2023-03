Freiraum.Klasse Waidhofen: Ich bin der Beste!

Unter dem Titel „Ich bin der Beste“ luden die Kinder der Freiraum.Klasse, in Kooperation mit der Musikschule Waidhofen, am 23. März in den Plenkersaal zu einem spannenden Mini-Musical ein. In der Geschichte entbrennt ein Streit unter den Tieren, wer denn nun der Beste von ihnen ist, doch am Ende erkennen sie, dass sie die Schatzsuche nur zusammen als Team lösen können. „Gemeinsam statt allein“ war nicht nur das Motto des Musicals, sondern auch des Projekts insgesamt. Nur durch die Beteiligung von vielen konnte die Aufführung in diesem Ausmaß verwirklicht werden.

Die musikalische Begleitung übernahmen Lehrerinnen und Lehrer aus der Musikschule. Foto: privat

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.