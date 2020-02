Bereits zum vierten Mal begaben sich Teilnehmer aus dem ganzen Mostviertel auf eine ganz besondere Mission: auf die Mission Most. Bei diesem Projekt der LEADER-Region Moststraße und der Landjugend NÖ erlernen junge Mostviertler die Mostherstellung.

Mostbaron Josef Zeiner gab den Teilnehmern in den letzten fünf Monaten sein fachkundiges Wissen weiter. In Sensorikschulungen mit Andreas Ennser konnten sie Moste verkosten, bei Maria Ettlinger lernten sie Know-how in den Bereichen Marketing, Produktgestaltung und Verkauf.

Nach fünf Monaten Produktionszeit konnten die Jugendlichen schließlich ihre fertigen Produkte verkosten. Die besten drei Moste wurden prämiert: Platz eins ging an die Windhagerin Carina Auer, Platz zwei an Bianca Steinauer aus Opponitz.