15-Jährige setzten Schulzentrum Waidhofen an der Ybbs unter Wasser

Die Polizei hat zwei Jugendliche ausgeforscht, die das Schulzentrum Plenkerstraße in Waidhofen an der Ybbs unter Wasser gesetzt haben sollen. Wie die APA berichtet, dürfte das Duo laut Polizei am Freitag, 26. Mai - also vor den Pfingstferien - eine WC-Anlage im ersten Stock manipuliert haben, wodurch mehrere Räume überflutet wurden. Die Exekutive wurde am Tag darauf verständigt. Der Schaden dürfte über 100.000 Euro liegen. Die Burschen werden wegen Sachbeschädigung angezeigt.

Nach Angaben der APA seien die beiden Burschen geständig gewesen. Sie sollen die Toilettenanlage verstopft und die Spülung eingeklemmt haben. Nach Abschluss der Erhebungen wird das Duo der Staatsanwaltschaft St. Pölten wegen Sachbeschädigung angezeigt.