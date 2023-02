Stadtfeuerwehr Waidhofen/Ybbs absolvierte 167 Einsätze im letzten Jahr

Am vorvergangenen Freitag ging die 155. ordentliche Mitgliederversammlung der Waidhofner Stadtfeuerwehr über die Bühne. Dabei wurde auf eine beeindruckende Bilanz zurückgeblickt. 167 Einsätze mussten von den Waidhofner Feuerwehrleuten im Jahr 2022 absolviert werden. Zusätzlich wurden zahlreiche Übungen durchgeführt und Ausbildungsmodule im Bezirk bzw. in der NÖ Landesfeuerwehrschule besucht. In Summe wurden so rund 8.000 freiwillige Arbeitsstunden für die Sicherheit der Stadt geleistet.

Erfreulich entwickelt sich der Mitgliederstand der Waidhofner Stadtfeuerwehr. Zahlreiche neue Feuerwehrmitglieder konnten zum Aktivdienst bzw. zur Feuerwehrjugend angelobt werden. Darüber hinaus wurden bei der Mitgliederversammlung Kameraden befördert und langjährige Mitglieder für ihre Verdienste geehrt.

Vor Beginn der Versammlung besuchten der Leiter der Oberösterreichischen Landesfeuerwehrschule Hubert Schaumberger, der der Veranstaltung beiwohnte, Johann Neubauer, Stefan Müller und Stadtrat Peter Engelbrechtsmüller den ehemaligen Kommandanten Johann Engelbrechtsmüller.

Während seiner Zeit als Kommandant traten mehrere Schüler der HTL Waidhofen, darunter auch Schaumberger und Müller, der Stadtfeuerwehr bei. Gemeinsam wurden Einsätze und Übungen bewältigt. Für die Zusammenarbeit, welche bis heute anhält, überreichte Schaumberger der Stadtfeuerwehr ein Präsent.

