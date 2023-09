Schulstart mit modernisierten Klassenräumen

Mit genau 111 Schülerinnen und Schülern startete die MS Sonntagberg in das neue Schuljahr. Die erste Woche wurde genutzt, um nach den langen Ferien wieder Fuß in der Schule zu fassen. Für die beiden ersten Klassen diente diese Woche, um die neuen Klassenkolleginnen und -kollegen und Lehrer sowie die neue Schule kennenzulernen. Der Höhepunkt für die 31 Schulanfänger war der Besuch des Alpaka-Bauernhofs der Familie Geiblinger in Haag. Die 2. und 3. Klassen hatten unterdessen Kommunikationstraining, die 4. Klassen unternahmen Betriebsbesichtigungen.

Die 4B war in der ersten Schulwoche zu Besuch bei der Firma voestalpine Precision Strip. Foto: MS Sonntagberg

Die größten Neuerungen betreffen zu Schulbeginn vor allem das Schulgebäude, denn über den Sommer wurden einige Umbauarbeiten durchgeführt. Sowohl Schülerinnen und Schüler, Lehrende und Personal sind von der modernisierten Schule begeistert: „Helle Klassenräume in strahlenden Farben, großzügige Raumaufteilungen, fortschrittliche Technik im gesamten Haus – mit dieser Ausstattung sind wir bestens für den digitalen Unterricht gerüstet!“, freut sich Direktor Peter Holzfeind. Derzeit wird die Fassade noch gestaltet, bevor der Turnsaal erneuert wird.

Innerhalb der Mittelschule wurde der Hauptfokus auf die Klassenzimmer und moderne Unterrichtstechniken gelegt. Alle Räume sind mit interaktiven Schultafeln, Dokumentenkameras und schnellem Glasfaser-Internet ausgestattet. Somit sind die Klassenzimmer nun zukunftsfit. Alle Schüler sind mit Laptops ausgestattet und lernen ab der 1. Klasse den verantwortungsvollen Umgang damit.

Mit den Schülern freut sich ein Team aus 17 Pädagoginnen und Pädagogen auf die Arbeit in der „neuen“ Schule.