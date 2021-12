Warum nicht Bildung schenken?

Simon Fadinger lernt aktuell bei der Dozentin der Bildhauerakademie Eva Pöchhacker, sich in Keramik auszudrücken. Das ist nicht nur Spaß an Kreativität, sondern auch persönlichkeitsbildend und ein Angebot, um eventuell in der Schule Versäumtes nachzuholen.

Foto: Musik- und Kunstschule