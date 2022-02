Carsharing in Waidhofen/Ybbs: Benützen statt Besitzen hat Erfolg

Aktuell 25 Mitglieder waren bereits 78.000 Kilometer oder anders ausgedrückt, 10.500 Buchungsstunden mit einem gemeinsamen Auto unterwegs.

Die Idee ist simpel: Während private Pkw durchschnittlich vier Prozent – also weniger als eine Stunde am Tag – genutzt werden, kann man bei gemeinsamer Nutzung den Pkw-Gesamtbestand drastisch reduzieren. Viele der Mitglieder sparen sich das Zweitauto, manche können so überhaupt komplett auf ein eigenes Auto verzichten. Dies war auch die Motivation von Jakob und Verena Anger, den Verein Carsharing zu gründen. Denn die beiden beschlossen, ohne eigenes Auto leben zu wollen, benötigten allerdings doch gelegentlich eines. Schon bei der Gründung war das Teilen eines Autos nicht nur ein Großstadttrend, sondern es gab einige kleinere Orte, die als Vorbild dienten. Circa ein Jahr nach dem Verkauf ihres eigenen Autos war das Carsharing Auto – ein Hyundai i30 – bereits Realität.

Günstigste Jahresmitgliedschaft kostet 20 Euro

Gerade im ländlichen Raum können vielfältige Carsharing-Angebote Mobilitätslücken schließen. Die neue Obfrau Katharina Schallauer trat dem Verein ursprünglich bei, um ohne eigenes Auto trotzdem auch Orte besuchen zu können, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichbar sind.

Obfrau Katharina Schallauer: „Vom Führerscheinneuling bis zum Pensionisten – bei uns sind Neumitglieder jederzeit willkommen.“ Foto: NOEN

Nicht nur das Bewusstsein, den Ressourcenverbrauch reduzieren zu müssen und somit das Mobilitätsverhalten zu verändern, sondern auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist interessant: Je nach Fahrbedarf können sich die Mitglieder aus drei verschiedenen Tarifmodellen das für sie am besten passende auswählen. Bei der günstigsten Jahresmitgliedschaft ist man mit 20 Euro schon dabei, was das Ganze auch für Seltenfahrer interessant macht.

Bedenkt man, dass sich laut ADAC die Vollkosten eines Fahrzeugs der Kompaktklasse auf 500 bis 700 Euro im Monat belaufen, versteht man das Argument eines Carsharing-Mitglieds. Es sei die günstigste Möglichkeit, gelegentliche berufliche Fahrten damit zu absolvieren. Auch die Arbeitsersparnis nennen Mitglieder als Argument: sich nicht um Service, Pickerl, Vignette und Winterreifen kümmern zu müssen. Auch getankt werden braucht übrigens nicht nach jeder Fahrt, sondern nur, wenn die Kraftstoffanzeige schon einen halbleeren Tank signalisiert. Zusätzliches Geld braucht man dafür nicht: Es gibt eine Vereinstankkarte, denn die Spritkosten sind im Tarif inkludiert.

Einfache Buchung

Die Buchung des Fahrzeugs funktioniert einfach mit einer App am Handy. Geparkt ist es in der Parkgarage Schlosscenter, entsperrt wird das Auto ohne Schlüssel mit der Vereinskarte. Abgerechnet wird automatisch monatlich. „Aktuell ist es so, dass man das Auto meist spontan buchen kann, da es oft frei ist“, erklärt die Obfrau. Es gibt auf jeden Fall noch Kapazität für weitere Mitglieder.

Jakob Anger ist einerseits zufrieden mit der Entwicklung des Vereins, da das Angebot gut und beständig funktioniert und von Anfang an vernünftig ausgenutzt wurde. Allerdings wäre mit mehr Energie von Vereinsseite ein zweites – elektrisches – Auto möglich, „um den Gedanken noch weiterzutragen und zu verbessern.“ Bei der aktuellen Mitgliederzahl sei noch kein zweites Auto notwendig, aber es ist künftig auf jeden Fall nicht ausgeschlossen, erklärt Katharina Schallauer gegenüber der NÖN.

