Die Vorbereitungen für das Projekt „EMIL“ – Dorfbus Windhag laufen bereits seit geraumer Zeit, vergangene Woche wurde der E-Bus, ein Mercedes e-Vito, offiziell an den Verein „EMIL Windhag“ übergeben. E-Dorfbusse für die Ortsteile sind ein Teil des neuen umfassenden Mobilitätskonzepts, mit dem die Stadt Waidhofen dem Umstand Abhilfe schaffen will, dass gerade in den umliegenden Dörfern kein ausreichendes öffentliches Verkehrsangebot vorhanden ist.

„Es freut mich ganz besonders, dass wir für Windhag gemeinsam eine passende Lösung gefunden haben“, sagte Stadtchef Werner Krammer bei der Übergabe. Das Fahrzeug wird von der Stadt zur Verfügung gestellt, die Organisation wickelt der Verein „EMIL Windhag“ ab.

Der „EMIL“-Dorfbus Windhag wird von ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern gelenkt. Um Passagier sein zu können, muss man dem Verein beitreten. Den Mitgliedsbeitrag zahlt man einmal jährlich, die getätigten Fahrten werden einmal pro Quartal beglichen. Das Einsatzgebiet liegt innerhalb der Stadtgemeinde sowie außerhalb des Gemeindegebietes im Umkreis von 15 Minuten.

Ein ähnliches Projekt für die Ortsteile Konradsheim und St. Georgen/Klaus steht bereits in den Startlöchern. Die beiden Ortsteile inklusive Bachwirtsiedlung wollen dafür einen gemeinsamen Verein gründen. Das Konzept ähnelt jenem von Windhag und basiert ebenfalls auf ehrenamtlichen Fahrern.

Gedacht ist das Angebot für Fahrten, die nicht durch den bestehenden Kindergarten- und Schülertransport sowie durch den Linienbusverkehr abgedeckt sind. Auch hier stellt die Stadt ein E-Fahrzeug zur Verfügung. Ge(h)Ni soll der Verein heißen, der die Verbindung der beiden Ortsteile St. Georgen/Klaus und Konradsheim durch Abkürzung der beiden Ortspatrone – Georg und Nikolaus – hervorhebt. Das Projekt befindet sich derzeit in der Findungsphase.