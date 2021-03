Mit sogenannten Dorfbussen möchte man in Waidhofen ein öffentliches Mobilitätsangebot für den ländlichen Raum schaffen. Der Ortsteil Windhag ist als erstes an der Reihe. Ab Mitte März soll hier ein sogenannter EMIL-Bus (EMIL steht für „Elektromobilität im ländlichen Raum“) zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich um einen neunsitzigen Elektrobus, der am Vormittag, von 7 bis 13 Uhr, für den Kindergartentransport genutzt werden soll, während am Nachmittag damit bedarfsorientierte Fahrtendienste für die Bevölkerung durchgeführt werden können.

Dafür wurde im Oktober der Mobilitätsverein Windhag aus der Taufe gehoben. Die Fahrtendienste übernehmen ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer des Vereins. Als Gegenleistung können sie den Dorfbus abends, an Feiertagen und am Wochenende kostenfrei nutzen. Um chauffiert zu werden, muss man ebenfalls Vereinsmitglied werden. Danach kann man mittels App oder telefonisch eine Fahrt buchen.

Um den Fahrtendienst zu ermöglichen, hat die Stadt Waidhofen um 54.606 Euro einen Mercedes E-Vito-Bus angekauft, eine Förderung wurde in Aussicht gestellt. Zum Auftanken wurde am Parkplatz in Windhag eine E-Tankstelle errichtet. Kürzlich wurde auch der gemeinsame Nutzungsvertrag für das Fahrzeug unterschrieben. „Es ist alles vorbereitet. Wir warten nur noch darauf, dass der Bus geliefert wird, dann kann es losgehen“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Mit EMIL wurde hier ein wunderbares Mobilitätsangebot für alle Generationen zum Wohle unserer Umwelt und unserer Kinder geschaffen.“

Liste FUFU gegen Dorfbus EMIL

In der Februar-Sitzungsrunde genehmigte der Waidhofner Gemeinderat die Nutzungsvereinbarung der Stadt mit dem E-Mobilitätsverein. Die Liste FUFU stimmte geschlossen dagegen. Man sei schon bei der Anschaffung des Busses nicht mitgegangen, weil ein Konzept fehle und die Thematik nicht im zuständigen Verkehrsausschuss behandelt worden sei, führt FUFU-Chef Martin Dowalil aus.

Das Dorfbus-System soll nach Windhag auf die anderen Waidhofner Ortsteile ausgerollt werden. Schon weit gediehen sei das Vorhaben in St. Georgen/Klaus und Konradsheim, hält Stadtchef Krammer fest. Hier wolle man den Bürgern mit einem Elektro-Auto gemeinsam einen derartigen Fahrtendienst anbieten. Vorgestellt wurde EMIL auch schon in St. Leonhard/Walde. Hier befinde man sich allerdings noch in einer Überlegungsphase, sagt Krammer.