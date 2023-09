Energie und Mobilität der Zukunft in Waidhofen/Ybbs im Fokus

„Wir möchten die Bürgerinnen und Bürger zu den Themen Klimawandel und Energiewende sensibilisieren, es gibt schon viele Lösungsansätze“, sagte Thomas Fleischanderl vom Fachbereich Umwelt am Magistrat Waidhofen beim Energie- und Mobilitätstag, der am vergangenen Dienstag in der Waidhofner Innenstadt stattfand.

Energie ist eine knappe Ressource, das gilt nicht nur für fossile Energieträger, sondern auch für erneuerbare Energien. Umso notwendiger ist deren Effizienz, um eine Energie- und Verkehrswende herbeizuführen, denn jeder eingesparte Kilometer spart Antriebsenergie. Viele Menschen sorgen sich ums Klima und die kaum mehr leistbaren Heizkosten. So informierten sich viele Besucherinnen und Besucher bei den 25 Ausstellern über zukunftsweisende Energie- und Mobilitätsthemen. Im Mittelpunkt standen Energiethemen wie Photovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen, Solarenergie, aber auch Themen wie Energiesparen und Elektromobilität.

Bürgermeiste Werner Krammer, Verkehrsstadtrat Erich Leonhartsberger, Gemeinderätin Julia Winkler, Thomas Fleischanderl (Fachbereich Umwelt, Magistrat Waidhofen), Gemeinderat Heinz Dötzl, Gemeinderat Kurt Freunthaler, Manuela Frühwald (Fachbereich Umwelt, Magistrat Waidhofen), Gemeinderat Christian Hirtenlehner, Philipp Peham (Stabstelle Energiemanagement) Edith Zarl (Fachbereich Umwelt, Magistrat Waidhofen), Gemeinderat Michael Haneder und Umweltstadträtin Gudrun Schindler-Rainbauer (von links) am Umwelt- und Mobilitätstag der Stadt Waidhofen. Foto: Magistrat

Regionale Autohäuser präsentierten E-Auto-Modelle, Elektroräder standen für eine Probefahrt bereit und auch der öffentliche Verkehr war durch informative Stände vertreten. Für die zahlreichen Besucherinnen und Besucher gab es Gewinnspiele und eine hervorragende Verpflegung mit veganen und vegetarischen Speisen durch das NÖ Pflege- und Förderzentrum.