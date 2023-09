Mit dem Rad zum Pfarrfest nach Waidhofen

Am Sonntag, 17. September, heißt es in die Pedale treten. Die Stadtpfarre Waidhofen lädt zum alljährlichen Erntedank- und Pfarrfest ein. Und diesmal wartet auf alle Radfahrerinnen und Radfahrer eine kleine Stärkung. Der Nachhaltigkeitsausschuss der Pfarre greift mit dieser Aktion die Idee des „Radeln in die Kirche-Sonntags“ auf. Diese gemeinschaftliche Initiative der Katholischen und Evangelischen Kirche findet jedes Jahr in der Europäischen Mobilitätswoche statt, die dieses Jahr mit dem Pfarrfest zusammenfällt.