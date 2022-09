Sonntagberg in Bewegung

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Anlässlich der europäischen Mobilitätswoche von 16. bis 22. September laden die Marktgemeinde und das Klimabündnis Sonntagberg wieder zu einem abwechslungsreichen Programm im Zeichen des Klimaschutzes.

Eröffnet wird am Freitag, 16. September, mit der Vorführung des Abenteuerfilms „Anderswo. Allein in Afrika“ am Kirchenplatz Böhlerwerk.

Am Samstagvormittag findet vor dem Gemeindeamt Rosenau der Mobilitätstag statt. Besucher haben dort unter anderem die Möglichkeit, Lastenräder auszuprobieren oder das eigene Rad kostenlos servicieren zu lassen. Darüber hinaus gibt es E-Scooter sowie Klapp- und Falträder zu bestaunen, man kann sich zum Radverkehrskonzept der Region und zur Erneuerbaren Energiegemeinschaft Region Amstetten näher informieren u. v. m..

Alle Wanderlustigen sind am Sonntag, 18. September, zum Wandern mit den Öffis eingeladen. Die Wanderung führt von Gresten über Goganz, Diensbergsattel, den Mostheurigen Hochschlag und den Runzelberg nach Reinsberg.

Für gemütliche Spaziergänger gibt es die Aktion „Fit durch Böhlerwerk“ am Abend des 19. September.

Der Vortrag „Bewegung macht klug“ von Edith Steffan am 22. September um 19 Uhr in der Festhalle Rosenau beendet die diesjährige Mobilitätswoche. Er richtet sich besonders an Eltern und erklärt die Zusammenhänge zwischen Bewegung und Lernen.

Auch die Schulen führen heuer wieder Aktionen zur Mobilitätswoche durch. Eltern sind eingeladen, ihre Kinder in dieser Woche nach Möglichkeit nicht mit dem Auto zur Schule zu bringen.

„Die Mobilitätswoche soll uns in Erinnerung rufen, dass das Auto nicht die einzige Möglichkeit ist, von A nach B zu kommen. Die Aktionen in dieser Woche zeigen uns, dass Radfahren, Zufußgehen und Co. gesund für Körper, Geist und Klima sind“, lädt Landtagsabgeordneter Anton Kasser ein.

Nähere Infos und das vollständige Programm zur Aktionswoche gibt es in der Infobox unten bzw. unter sonntagberg.gv.at.

