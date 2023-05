Waidhofner Henry Laden feierte vierten Geburtstag

Im „Henry Laden“, der seit mittlerweile über vier Jahren immer dienstags, freitags und samstags am Hohen Markt 23 in der Waidhofner Innenstadt geöffnet ist, wird Bekleidung und vieles anderes mehr günstig an Kundinnen und Kunden abgegeben.

„Von lässiger Casual-Mode bis hin zu schicken Designerklamotten ist alles zu finden, sogar diverse Accessoires wie Taschen und Schuhe, aber auch Geschirr und Kleinmöbel. Im Sortiment finden sich Damen-, Herren- und Kinderbekleidung zu günstigen Preisen“, freut sich Bezirksstellen-Geschäftsführer Christian Hackl, der den Henry Laden 2019 mit dem motivierten Team aufgebaut hat, über den großen Erfolg des Projekts.

Das ehrenamtliche Team des Henry Ladens Waidhofen/Ybbs sorgt mit seinem Engagement seit vier Jahren für den Erfolg des Projekts. Foto: RKNÖBohlheim

Das Geschäft wird ausschließlich von rund 40 ehrenamtlichem Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Roten Kreuzes Waidhofen/Ybbs betrieben. Mit dem Erlös werden sozial bedürftige Familien im Ybbstal unterstützt sowie die Sozialprojekte des Roten Kreuzes vor Ort weiter ausgebaut.

Am Freitag, 12. Mai, wurde im Rahmen der Waidhofner Einkaufsnacht das vierjährige Bestehen gefeiert. Highlight des Abends war die Modenschau, bei der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes die neuesten Trends aus dem Henry Laden auf dem Laufsteg präsentierten. Unterstützung kam dabei von der KASTNER-Gruppe, welche Getränke und Festausstattung für die Feierlichkeiten sponserte.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.