Favorit lieferte in Ybbsitz den besten Most

Die Vorausscheidungen für die Bezirksmostkost fallen in den elf Sprengeln der Landjugend des Bezirks Waidhofen. Bei der Bezirksmostkost treten dann die zehn Besten zur Blindverkostung an. Das Ergebnis bestätigte die hohe Qualität der Favoriten. Den besten Most lieferte Dominik Sonnleitner vulgo Mitterholz aus Waidhofen. Auf dem zweiten Platz landete der Most von Josef Hönickl vulgo Klein-Eibenberg, wo am Sonntag das Most- und Schmankerlfest der Landjugend und die Prämierung der Sieger stattfand.

Auf den Rängen folgten Johannes Wagner, Paul Hintsteiner und auf dem fünften Platz die LFS Hohenlehen.

Der angekündigte Sensenmähwettbewerb musste trotz Schönwetters aufgrund der nicht ausreichenden Grashöhe abgesagt werden. „Mit dem Seilziehen hatten wir aber einen guten Ersatz zur Hand“, sagte Landjugendbezirksleiter Jonas Spreitzer. Die stärkste Fünfergruppe stellte Konradsheim. Zweite wurde die Mannschaft des Bezirksvorstands der Landjugend vor der Volkstanzgruppe Ybbsitz.

